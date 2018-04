A Molfetta la Quinta Edizione del Festival ResistenzaEResistenze

Dal 27 al 29 Aprile a Molfetta (Bari) torna per il quinto anno consecutivo il Festival ResistenzaEResistenze. L'obiettivo è analizzare la realtà odierna nelle sue varie sfacettatture con uno sguardo al passato e con la convinzione che l’anfiscismo non è mai qualcosa di vintage, ma essere attenti a qualsiasi fenomeno di violazione di diritti o autoritarismo (fascismo) che si può presentare in qualsiasi momento.

Il Festival anche quest’anno è organizzato da realtà dell'antifascismo molfettese in collaborazione con il FA Fiera Delle Autoproduzioni e la Libreria “Il Ghigno” di Molfetta.

In questa edizione si è deciso di affrontare le tematiche legate al lavoro, con un'assemblea pubblica il 27/4 che sarà un confronto tra diverse tipologie di lavoratori, all’agricoltura (29/2), con un confronto tra l’AIAB (Associazione Italiana dell’Agricoltura Biologica) e la parlamentare europea Eleonora Forenza, componente della commissione parlamentare ambiente dell’UE, ed all’antifascismo (28/2) con la presenza di Davide Conti, storico dell’antifascismo, scrittore, dipendente dell’archivio di stato e collaboratore della commissione d'inchiesta sulla strage di Piazza della Loggia e del filosofo Pierangelo Di Vittorio.

Ogni incontrò sarà seguito da un momento artistico con artisti di livello nazionale ed internazionale come il chitarrista Sergio Altamura, reduce da tour negli USA e Giappone, il pluripremiato cantautore Gerardo Tango, i musicisti Domenico De Cesare e Sergio Petruzzella e gli attori Ivan Dell’Edera, Giulio Bufo e Michela Tamborra.

Il festival si articolerà tra Galleria Patrioti Molfettesi (Corso Umberto) (27/4) e Piazza Paradiso (28-29/4) dove domenica 29/4 si incontrerà con l’ormai storica Fiera Delle Autoproduzioni di Molfetta.

PROGRAMMA

VENERDI 27 APRILE

Galleria Patrioti Molfettesi

ore 19.00

Assemblea

“I LAVORATORI SI CONFRONTANO”

Coordinati da portavoci del Coll. Clash City Worker

intervengono Consulenti del lavoro, lavoratori dipendenti di call center, atipici, a partita Iva, dello spettacolo, braccianti agricoli.

MODERA Pasquale De Candia.

ore 20.30

GERARDO TANGO in acustic concert

SABATO 28 APRILE

Piazza Paradiso

Ore 19.00

Assemblea

“TRA NEOFASCISMO E RAZZISMO”

intervengono

Davide Conti – storico dell’antifascismo -

Pierangelo Di Vittorio – filosofo, Action 30 -

MODERA. Enrico Mastropierro

Ore 20.30

Concerto

Le sonorità delle chitarre di SERGIO ALTAMURA

incontrano i versi dell’antifascismo con gli attori GIULIO BUFO e MICHELA TAMBORRA

DOMENICA 29 APRILE

Piazza Paradiso

FIERA DELLE AUTOPRODUZIONI dalle 10.00 alle 22.00

Ore 19.00

Assemblea

“AGRICOLTURA E MULTINAZIONALI”

intervengono

NICO CATALANO – AIAB Bari -

ELEONORA FORENZA – Eurodeputata. Commissione ambiente del Parlamento Europeo –

MODERA. Portavoce del Movimento Terra/Genuino Clandestino

Ore 20.30

concerto

FA ‘ENSAMBLE della Fiera delle Autoproduzioni in

ZOCCOLO DURO

con Ivan Dell’Edera, Domenico De Cesare, Sergio Petruzzella