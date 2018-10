"Restiamo umani, il margine diventa frontiera"

Anche quest'anno La Biottega - Unaterra in collaborazione con Ubuntu - Autoproduzioni culturali organizza l'evento inaugurale della prossima stagione teatrale.



In tale occasione avremo il piacere di ospitare due grandi donne: Giusi Nicolini, ex sindaca di Lampedusa, il cui mandato è valso all'isola la candidatura al premio Nobel per la Pace, e Tiziana Barillà, straordinaria giornalista che presenterà il suo libro MIMÌ CAPATOSTA, dedicato alla storia del sindaco di Riace Domenico Lucano, che ha dato vita ad un modello di accoglienza stimato ed invidiato in tutto il mondo.

Di migranti, e non solo, parleremo con le nostri ospiti, con l'obiettivo di dare un contributo costruttivo al fine di "umanizzare" il nostro pensiero, perché la nostra società non cada nella tentazione del "prima noi e poi gli altri".



Nel corso dell'incontro saremo lieti di presentare la nuova stagione teatrale di UBUNTU 2018/2019.