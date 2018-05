"Resto al Sud": gli esperti di Invitalia fanno tappa a Bari

Farà tappa, venerdì 25 maggio, nella sala consiliare del Palazzo della Città metropolitana, sul lungomare Nazario Sauro, il roadshow di Invitalia e Anci per la presentazione di “Resto al Sud”, il nuovo strumento per giovani aspiranti imprenditori del Mezzogiorno, promosso dal ministero per la Coesione territoriale e il Mezzogiorno e gestito da Invitalia con una dotazione finanziaria di un miliardo e 250 milioni di euro.

All’incontro, promosso anche dal Comune di Bari, parteciperanno il sindaco e presidente dell’Anci Antonio Decaro, l’amministratore delegato di Invitalia Domenico Arcuri e il presidente dell’Abi Puglia Sabatino Maurice.

In sala anche giovani imprenditori locali che racconteranno la propria esperienza.

Al termine dell’evento sono previsti incontri one-to-one con gli esperti di Invitalia. Il programma “Resto al Sud” offre sostegno ai giovani under 36 per avviare attività di produzione di beni e servizi sul territorio delle 8 regioni del Sud, tra cui la Puglia.