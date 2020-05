La Rete Civica Urbana di Carrassi, San Pasquale, Mungivacca non si ferma: le attività si trasformano da fisiche a online

La Rete Civica Urbana Carrassi, San Pasquale, Mungivacca non si ferma, nonostante l’emergenza Covid19 che ha di fatto bloccato le attività in corso, e riprende i propri progetti trasformandoli in servizi online: da lunedì 4 maggio, infatti, alcune tra le associazioni che compongono la RCU proporranno sulle proprie pagine Facebook o attraverso altre piattaforme servizi, corsi e iniziative, tra quelle già programmate, che è stato possibile riconvertire in formato digitale.

Questa svolta è stata decisa in maniera condivisa con tutte le altre undici Reti Civiche Urbane e con il Comune di Bari, promotore del progetto RCU: l’emergenza sanitaria e sociale in corso e l’incertezza sui tempi di ripresa delle attività dal vivo hanno reso necessario un cambio drastico nell’organizzazione, nonché la modifica di alcune attività per adattarle alle urgenze delle fasce più deboli della popolazione barese, acuite in questo periodo di crisi.

Di seguito le prime attività in programma:

dal 4 maggio al 2 luglio: Artidea Cultura Bari presenta ‘A spasso con la lentezza’, lezioni di Tai Ji Quan e Qi Gong, ogni lunedì e giovedì dalle ore 9:30 alle 10, sulla propria pagina Facebook;

10, 16, 24, 31 maggio: Lovum presenta ‘Mangia con la testa!’, corso online di cucina naturale, sul gruppo Facebook ‘Corso di cucina naturale con Lovum’;

ogni venerdì dalle ore 17 alle 20 il Centro di ascolto e di supporto ai bisogni primari di Cama Lila (aperto dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12:30 nella sede di via Castromediano 66) si svolgerà anche online sulla pagina Facebook dell’associazione e via Whatsapp al numero 3489024679, per consulenze su trasmissione e prevenzione HIV, contrasto alle dipendenze, gravidanza, terapie, vaccini, ricerca, assistenza sociale, invalidità, discriminazioni, sostegno psicologico, orientamento al lavoro, consulenza legale e diritti sociali e civili in senso ampio;

4, 11, 18, 25 maggio e 1, 8 giugno dalle ore 16:30 alle 18:30: Le Meraviglie, che si occupa di malattie rare e di yoga della risata, continua con il ‘Gruppo di auto-mutuo aiuto” e il 6, 13, 20, 27 maggio alle ore 18 con ‘Felicemente spossati’, sulla propria pagina Facebook.

La RCU Carrassi, San Pasquale, Mungivacca è un’Ats nata dal Progetto Pon Metro e comprende 19 associazioni e alcuni partner esterni che hanno realizzato insieme una ricca programmazione culturale, artistica e sociale per i quartieri, iniziata a settembre 2019 e che terminerà a fine anno.

Tutte le informazioni e gli aggiornamenti dettagliati sulle attività delle associazioni sono disponibili sul gruppo Facebook https://www.facebook.com/groups/RCUCarrassiSPasqualeMungivacca/ e sulla pagina https://www.facebook.com/RCUBari/