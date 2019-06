VIDEO | Mika lancia il suo 'Revelation tour' nei palazzetti d'Italia: a febbraio il concerto al Palaflorio

Mika torna in concerto a Bari il 7 febbraio del prossimo anno al Palaflorio di Japigia. E lo annuncia attraverso un video, in cui ripercorre tutte le tappe del nuovo “Revelation tour”, con dodici appuntamenti nei palasport in Italia, un record per una star internazionale. Le prevendite saranno disponibili a partire da venerdì 7 giugno (dalle ore 10), con biglietti disponibili sui siti Vivaticket, Ticketmaster e Ticketone. 'Barleys Arts' invita a diffidare di qualsiasi altro circuito di vendita.