Rhomanife band in concerto e south love in dance hall all' VIII Talento

Reggae music in azione con Rhomanife e South Love Vibration, sabato 24 febbraio, ci sarà un altro imperdibile evento, sempre con la combination live band e dj set. I Rhomanife ritornano in uno dei club più belli del barese, tutto rinnovato immerso nella natura, tra Bitritto e Modugno con tutta la band, per una super serata all'insegna delle goodvibes, con brani in dialetto barese, in Italiano ed Inglese, con una bella aggiunta di medley e songs di Bob Marley, per cantare, danzare e rallegrarsi in un giorno di ordinaria e straordinaria gioia!

Suoneranno per voi con amore: Gianni Somma voce e chitarra, Pino Di Taranto basso, Filomena De Leo voce, Antonella Lacasella voce, Nicola Mineccia chitarra, Antonio Francia tastiere, Francesco Bartoli batteria.

Prima e dopo il live ci saranno i mitici South Love Vibration (Zio Pino Dancehall e Papa Miky De Specialist) a selezionare e garantire che tutta la massive non potrà fare a meno di muoversi a ritmo di musica JAMAICANA, dall'old al new school...

E non finisce qui, c'è anche una seconda area con diversi generi di musica, dal commerciale al reggaeton selezionati dal big resident Dj Mr.Olf.

Vi aspettiamo con questo nuovo appuntamento con le "COSE BELLE DELLA VITA". Tanto amore e che Dio ci benedica.



#newvideo The End Times - RHOMANIFE è su #youtube, mettete un #commento, un #like e condividete ai vostri contatti per diffondere il messaggio d'#amore, #share... https://www.youtube.com/watch?v=M9OlcCitc5Y&t=11s