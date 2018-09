Rhomanife e dj Papamiky in concerto a Grumo

RHOMANIFE & Papa Miky De Specialist in reggae dancehall presso It’s Okay Cafè Cicchetteria-Drink&Food di GrumoAppula, venerdì 14settembre, ingresso libero. Rhomanife concerti ed eventi live per la diffusione del messaggio d'amore. Contatta i Rhomanife per i tuoi eventi speciali... tour 2018-9.



evento facebook: https://www.facebook.com/events/300766943841996/

infotel: 3389912968

https://www.facebook.com/RHOMANIFE/



playlist video Rhomanife: https://www.youtube.com/watch?v=M9OlcCitc5Y&list=PL-Mw9jerqZJEa-2yeDU5xCrbwMfkfcO_d&index=10