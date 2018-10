Rhomanife in concerto ai Giardini di Frida

​I Rhomanife realizzeranno due eventi questa settimana per diffondere il messaggio d'amore... Giovedi 18 ottobre ORE 21,00 festa Rhomanife ai Giardini di Frida in dance hall reggae party e domenica 21 ottobre ORE 15,30 Rhomanife in concerto, sagra della castagna a Melfi in concerto live con la band. Suoneranno per voi con amore: Rhomanife Pino, Gianni, De Leo Filomena, Antonèl Lak, Nicola Boccuzzi, Cosimo Lagioia, Francesco Bartoli. #INGRESSOLIBERO



