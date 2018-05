Rhomanife, festa di San Nicola in spiaggia Panepomodoro

Mercoledi 9 maggio, dalle ore 20,00, in occasione della festa di San Nicola, si terrà la prima festa Rhomanife in spiaggia Pane pomodoro, inaugurazione della stagione 2018. In un contesto naturale, musica ed amore per rallegrare il cuore della gente, con i Rhomanife, le selezioni di dj Papamiki e gli intro musicali di Raffaele Faja beatbox. Da cornice all'evento ci saranno i fuochi d'artificio. Ingresso libero. I prossimi appuntamenti si prevedono il venerdi.

evento: https://www.facebook.com/events/253575298549458/



tour 2018, per eventi live e concerti infotel: 3389912968

https://www.facebook.com/RHOMANIFE/