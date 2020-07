Rhomanife in concerto al birrificio di Bari

I Rhomanife, noto gruppo musicale della terra di Bari, prima dell'uscita del nuovo videoclip ''His Glory'', si esibiranno in concerto live per la diffusione del messaggio d'amore, di vibrazioni benefiche positive in levare e per rendere felici i cuori degli amanti della musica reggae. L'evento live si svolgerà sabato 11 luglio ore 21,00, presso il Birrificio di Bari Lungomare Starita, 4, presso la Fiera del Levante. Suoneranno per voi con amore: Rhomanife Gianni (voce e chitarra), Rhomanife Pino (basso), De Leo Filomena (voce), Antonèl Lak (voce), Nicola Boccuzzi (chitarra), Cosimo Lagioia (tastiere), Francesco Bartoli (batteria). Segui il messaggio d'amore iscrivendoti ai canali social della bandRhomanife.

In Fiera del Levante, Lungomare Starita, 4. Prenotazione obbligatoria al 389 111 9522

evento facebook: https://www.facebook.com/events/610373662925119/?active_tab=discussion

per eventi live, interviste, concerti, info: https://www.facebook.com/RHOMANIFE/ - tel. 3389912968