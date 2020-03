Rhomanife in concerto alla Taverna del Maltese

Rhomanife in Concerto Taverna Del Maltese. 11marzo live band 35° anniversario con tributo a Bob Marley per il suo 35°anniversario. Dopo 3 anni e 23 giorni la RHOMANIFE REGGAE BAND LIVE ritorna in concerto live in uno dei locali storici della città di #Bari, La Taverna del Maltese, dagli anni '80, punto d'incontro e di tante belle serate della movida pugliese. Si eseguiranno dal vivo brani di musica reggae con ritmi in levare, melodie celestiali e carichi di vibrazioni positive, per portare felicità, gioia e brio nei cuori della gente.

x te suoneranno con #amore: Rhomanife Gianni Rhomanife Pino Francesco Bartoli De Leo Filomena Antonèl Lak Nicola Boccuzzi Cosimo Lagioia

Start 21:30 - #INGRESSOLIBERO

Vi aspettiamo con DRINK FOOD LOVE MUSIC

evento facebook: https://www.facebook.com/events/629338981215205/?active_tab=about



RHOMANIFE PROSSIMI #EVENTI :



Rhomanife Love Dance Hall DiamondRoggiano, tributo a Bob Marley Diamond Roggiano #SABATO7MARZO - https://www.facebook.com/events/2633683400074156/



Rhomanife - Love Dance Hall Party - Festa della Donna - #FESTADELLADONNA #DOMENICA8MARZO Black Rose Pub - Live music, Food and Beer - #Bari - https://www.facebook.com/events/623099071815019/



RHOMANIFE #concerto #live #BAND Taverna del Maltese #Bari #MERCOLEDI11MARZO - https://www.facebook.com/events/629338981215205/?active_tab=about



Rhomanife, Love Reggae Party al Cactus di Polignano, 20MAR. #LOVE #DANCEHALL Rhomanife, Love Reggae Party al Cactus di Polignano, 20MAR. #PolignanoaMare #VENERDI20MARZO - https://www.facebook.com/events/243622856645821/?active_tab=about





#contatta la band #Rhomanife per un #live nella tua #città. #collabora #subscrivi #like and #share #CHANNEL #video #YouTube #RHOMANIFE : https://www.youtube.com/channel/UCfSiPiQVibrDMZ7aJyh_btQ



facebook metti un like e condividi pagina https://www.facebook.com/RHOMANIFE/



instagram https://www.instagram.com/rhomanife/



twitter https://twitter.com/rhomanife



spotify : https://open.spotify.com/artist/5C5c4nU6jmAL44FaAGBhMA



soundcloud : https://soundcloud.com/rhomanife



linkedin : https://www.linkedin.com/in/rhomanife-band-7933b025/