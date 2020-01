Rhomanife live band, 35° anniversary e tributo a Bob Marley

Rhomanife band - tour 2020, 35° ANNIVERSARIO - 6 FEB - BLACK ROSE BARI

I Rhomanife compiono il 35° anniversario di carriera di musica indipendente ed invitano tutta la comunità, in occassione del 75° compleanno di Bob Marley, a festeggiare con un concerto live presso il Black Rose ( Via G.Oberdan 4/D 70126 Bari). Si ringraziano tutti i musicisti, le amiche e gli amici, la gente d'amore che ci ha supportato in tutti questi anni, tutti i festival, i promoter, le sagre, le feste patronali, le agenzie, i giornalisti. i media, le radio, i pub, i club, che hanno collaborato artisticamente ed hanno contribuito alla diffusione del messaggio d'amore. Si esibiranno per voi in amore : Gianni Rhomanife (voce e chitarra), Pino Rhomanife (basso), Filomena De Leo (voce coro), Antonella La Casella (voce coro), Nicola Boccuzzi (chitarra), Francesco Bartoli (batteria) ed Enrico Elia (tastiere). Ingresso libero, inizio alle ore 21,30.



evento facebook: https://www.facebook.com/events/1291558374384558/



#contatta la band #Rhomanife per un #live nella tua #città. #collabora #subscrivi #like and #share #CHANNEL #video #YouTube #RHOMANIFE : https://www.youtube.com/channel/UCfSiPiQVibrDMZ7aJyh_btQ



#facebook metti un #like e #condividi #pagina https://www.facebook.com/RHOMANIFE/



#instagram https://www.instagram.com/rhomanife/



#twitter https://twitter.com/rhomanife



#spotify : https://open.spotify.com/artist/5C5c4nU6jmAL44FaAGBhMA



#soundcloud : https://soundcloud.com/rhomanife



#linkedin : https://www.linkedin.com/in/rhomanife-band-7933b025/