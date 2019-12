Rhomanife musica ed eventi live

I Rhomanife, sempre in azione per diffondere il messaggio d'amore attraverso la musica, stanno pubblicando nuovi video live sul canale youtube, stanno realizzando un'intervista in diretta live su RadiosoundCity.net, una jam session live presso all'VIII Talento di BItritto e giovedi un concerto live band con tributo a Bob Marley a Monopoli presso il 20M2. Inoltre, tutti possono collaborare ed interagire per la programmazione del tour 2020 per l'anniversario dei 35 anni di musica ed eventi della storica band Rhomanife che non ha venduto la sua anima al sistema... Rhomanife per te sempre con amore.



#domenica1dicembre ore 18,00 - PLEASE #LOVERS #FRIENDS #LIKE #SHARETHELOVE #COMMENT #REGGAE #MUSIC #NEW #VIDEO #LIVE #RHOMANIFE - Reggae and Love #playlist #NEW #VIDEO #LIVE #rototom https://youtu.be/qqrmX-81HrE



Lunedi' 2 dicembre ore 21.00 :

RESET ospitera' Amalia Gre' e RHOMANIFE in #diretta #livecon Frank Loconsole e Nicola Violante su SETTANTA 100 - su radiosoundcity.net Radio Sound City - Alternative Station Since 1989

https://www.facebook.com/RHOMANIFE/posts/2584721831604386





#MERCOLEDI4DICEMBRE #JAMSESSION VIII TALENTO EVENTI CON TANTI #MUSICISTI & #ARTISTI #INGRESSOLIBERO https://www.facebook.com/events/446230636329571/?notif_t=event_description_mention¬if_id=1574937956040916





I #RHOMANIFE #concerto #live con tributo a #BobMarley #giovedi 5dicembre a #MONOPOLI 20M2 (20m2 Monopoli) https://www.facebook.com/events/ical/upcoming/?uid=724045501&key=IhArrfIoRviTAdXm