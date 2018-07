I Rhomanife in concerto a Cassano delle Murge

I Rhomanife suonano per rallegrare il cuore della gente e questa settimana si esibiranno in concerto ed in dance hall a Cassano. Domenica 29 luglio grande concerto alla ormai nota festa della birra di Cassano delle Murge presso l'agriturismo amicizia.

Suoneranno per voi con amore: Rhomanife Gianni voce e chitarra, Rhomanife Pino basso, Antonella La Casella voce coro, Filomena De Leo voce coro, NIco Boccuzzi chitarra, Francesco Bartoli batteria, Cosimo Lagioia tastiere.“ Mentre Giovedi 2 agosto dance hall reggae in collaborazione con dj Papamiki presso il Rendez-vous café (Via Vittorio Veneto 1, 70020 Cassano delle Murge). Puoi chiamare i Rhomanife per i tuoi eventi speciali, tour 2018