Riapertura della chiesa di San Salvatore e presentazione dei restauri dell’altare maggiore, presbitèrio e navata centrale

Finanziamento Mibact PO 2016 € 200.000,00. Contributo Parrocchia di S. Antonio - Associazione Onlus “Amici di San Salvatore”€20.000,00.



Chiesa San Salvatore, Via San Salvatore n° 26 - Monopoli

Sabato 03 Febbraio 2018 - h 17.00



L’Associazione Onlus “Amici di San Salvatore”, invita a partecipare

sabato 03 Febbraio 2018 alle h 17.00 presso la Chiesa San Salvatore in Monopoli, alla Santa Messa di riapertura della chiesa e l’inaugurazione dei restauri dell’altare maggiore, presbitèrio e navata centrale.

La Santa Messa celebrata da S. Ecc.za Mons. Giuseppe Favale, Vescovo della Diocesi Conversano – Monopoli, sarà seguita da una presentazione dei lavori di restauro effettuati all’interno della chiesa, con interventi a cura della Soprintendenza ABAP della Città metropolitana di Bari.



Di seguito il programma:



Ore 17.00 - S. Messa presieduta da S. Ecc.za Mons. Giuseppe Favale Vescovo di Conversano-Monopoli

Ore 18.00 - Relazione sull’intervento



Introduce e modera

Don Vito Castiglione Minischetti, Ufficio Beni Culturali Diocesi, Direttore Archivio Unico Diocesano



Saluti

- Mons. Giuseppe Favale

- Dott.ssa Eugenia Vantaggiato, Segretario regionale Mibact

- Ing. Emilio Romani, Sindaco del Comune di Monopoli



Interventi

- Dott. Luigi La Rocca, Soprintendente per l’archeologia, belle arti e paesaggio della Città metropolitana di Bari

La tutela del patrimonio archeologico architettonico artistico ed esiti delle indagini archeologiche effettuate con l’intervento

Arch. Angelamaria Quartulli, Funzionario della Soprintendenza ABAP della Città metropolitana di Bari, Progettista e Direttore lavori

Aspetti conservativi e restauro dell’immagine dell’architettura attraverso la lettura delle fasi di trasformazione dell’edificio e dei suoi apparati

- Dott.ssa Antonella Di Marzo, Funzionario storico dell’arte della Soprintendenza ABAP della Città metropolitana di Bari, Direttore scientifico per le opere di restauro delle superfici decorate e dei beni mobili

Il restauro degli apparati lignei

- Arch. Valeria Moscardin, specialista in Restauro dell’architettura, consulente della Forme Snc di Rita Rivelli & C.

Il rilievo delle tracce materiali per la ricomposizione dello spazio retro absidale del coro

- Elisabetta Gadaleta, stud. Corso in Conservazione e Restauro dei Beni culturali del Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali, coord. Prof. Pasquale Acquafredda

Marmi: analisi e tecniche esecutive

- Sig.ra Rita Rivelli, Rappresentante legale dell’impresa di restauro Forme snc di Rita Rivelli & C.

Materiali ed interventi integrativi

- Ing. Giovanni Pinto, Ufficio Edilizia di Culto della Diocesi Conversano-Monopoli, Direttore operativo per le opere impiantistiche

Il progetto illuminotecnico

Gallery