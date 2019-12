Il Piccinni fa sold out: esauriti i biglietti gratuiti per la riapertura del teatro

Le lunghe code al botteghino dei giorni scorsi lo avevano lasciato presagire: sono andati esauriti in breve tempo (anche online) i biglietti gratuiti messi a disposizione dei cittadini dal Comune per la riapertura di Piccinni. Da oggi i biglietti per gli otto spettacoli in programma il 5 e 6 dicembre non sono più disponibili. Per festeggiare il 'ritorno' del Piccinni, il Comune ha organizzato una due giorni di eventi aperti a tutta la città, prevedendo appunto l'accesso gratuito agli spettacoli.

Il Comune ha inoltre lanciato il concorso “Il Palco Reale ti attende”. Il sorteggio dei vincitori (tra coloro che si sono iscritti al concorso nei giorni scorsi) per ciascuno degli otto spettacoli avrà luogo martedì 3 dicembre. Ogni vincitore avrà diritto a due posti per assistere allo spettacolo scelto dal Palco Reale. L’estrazione dei nomi dei vincitori avverrà nel corso di una diretta facebook sulla pagina istituzionale del Comune www.facebook.com/comunedibari.