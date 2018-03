"Vetri Rotti" di Arthur Miller in scena ad Altamura con Elena Sofia Ricci e Gian Marco Tognazzi

Si chiude la Stagione Teatrale 2017-2018 del Teatro Mercadante di Altamura con un doppio spettacolo, in programma in questo fine settimana. In due date, sabato 24 marzo alle ore 21.00, e domenica 25 marzo, alle ore 17.30, è in calendario "Vetri rotti" del drammaturgo americano Arthur Miller, con un cast importante: Elena Sofia Ricci, Gianmarco Tognazzi e Maurizio Donadoni, interpreti che non hanno bisogno di presentazioni. Si cimentano con il testo di Miller che in una dimensione intimista tocca l'orribile pagina dell'Olocausto. La regia è di Armando Pugliese.

Info per gli ultimi biglietti: 080.3101222 - www.teatromercadante.com - box office in via dei Mille 159.

Scheda spettacolo "VETRI ROTTI"

regia Armando Pugliese

Produzione ErreTiTeatro30

Brooklyn, novembre 1938.

Sylvia Gellburg, ebrea, casalinga, viene improvvisamente colpita da un’inspiegabile paralisi agli arti inferiori. Il medico, Herry Hyman, suo coetaneo e conoscente, è convinto della natura psicosomatica del male e, al tempo stesso, è sentimentalmente attratto dalla donna, mentre il marito di Sylvia, Phillip, non riesce ad accettare quanto sta accadendo. Ben presto emerge che Sylvia è ossessionata dalle notizie delle persecuzioni contro gli ebrei in Germania. Sono gli echi della Kristallnacht, ma forse l’angoscia della protagonista per quegli avvenimenti si somma ad altre fonti di frustrazione e inquietudine.

Miller, trattando il tema immenso dell’Olocausto, torna pacatamente indietro alla ricerca delle proprie percezioni e sensazioni di allora, ambientando questa sua nuova commedia in una Brooklyn isolata e provinciale, soddisfatta della propria mediocrità.

LA STAGIONE IN SINTESI

"Vetri rotti" è il dodicesimo ed ultimo appuntamento della Stagione Teatrale che anche quest'anno ha registrato un riscontro positivo di gradimento per la proposta artistica, con numerosi "sold out". Lo storico sipario del "Mercadante" - raffigurante l'imperatore svevo Federico II nella costruzione della Cattedrale di Altamura - si è alzato per dare spazio a successi internazionali, classici della commedia, show musicali. Ed il pubblico del "Mercadante" ha applaudito Angela Finocchiaro e le bravissime e simpatiche interpreti di "Calendar Girls", Massimo Lopez e Tullio Solenghi, Massimo Ghini, Teresa De Sio nell'omaggio musicale a Pino Daniele, gli spettacoli comici di Ale e Franz, Raul Cremona, Anonima G.R. e Maurizio Lastrico, il "juke box umano" degli Oblivion, Nicola Pistoia e Gabriele Triestino nel classico "La cena dei cretini", Gabriele Pignotta. La Stagione Teatrale è curata da Silvano Picerno, responsabile organizzativo del cartellone di prosa.