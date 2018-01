"Ricicl-Arte”, presso il Museo Pascali il laboratorio di riciclo creativo per bambini e la visita guidata per tutta la famiglia

La Fondazione Pino Pascali presenta “Ricicl-Arte. Riciclare è un’arte da imparare”, il laboratorio di riciclo creativo destinato ai bambini dai 5 ai 10 anni e realizzato da Daniela Grande, Antonella Montalbò e Grazia Pascalicchio nei mesi di dicembre e gennaio presso il Museo Pascali.

Dopo il successo del workshop “L’arte in una scatola. Le opere di Pino Pascali realizzate dai bambini”, ideato da Giusi Aglieri e Silvia Mazzilli e svoltosi nel mese di novembre, che ha registrato oltre 50 iscrizioni di bambini provenienti da Polignano a Mare, Bari, Putignano e Rutigliano e dopo la grande partecipazione riscontrata dal laboratorio estivo “Il mondo dei colori. Pino Pascali e il blu”, anch’esso nato da una proposta di Giusi Aglieri e Silvia Mazzilli, il Museo Pascali invita i più piccoli a trascorrere le feste di Natale all’insegna della creatività.

Con un ciclo di 5 incontri mattutini e pomeridiani, che si svolgeranno tra dicembre e gennaio, questo laboratorio ha l’obiettivo principale di insegnare ai piccoli a rispettare l’ambiente, facendo leva sul gioco e la creatività, coinvolgendoli attivamente, sensibilizzandoli sui temi del riuso e del riciclo, rendendoli così più consapevoli dei loro gesti quotidiani. Attraverso l’arte e la fantasia, ciascun bambino assimila insegnamenti e abitudini che lo aiuteranno a maturare una coscienza civica e a diventare un adulto eco-responsabile ed eco-attento. Nello stesso tempo, “giocando con l’arte”, il bambino impara a dare libero sfogo al proprio estro, alla propria creatività, a sperimentare diverse tecniche di espressione e di comunicazione artistica, attraverso la manipolazione dei materiali al fine di realizzare oggetti originali e divertenti. Ripensando in chiave creativa i temi del recupero e del riutilizzo, educando a un uso consapevole delle risorse, attraverso l’assemblaggio di diversi oggetti e materiali di scarto, con il sistema del collage polimaterico e l’approfondimento delle conoscenze attraverso la sperimentazione e l’esperienza (modellare, dare forme e colore all’esperienza, individualmente e in gruppo, con una varietà creativa di strumenti e materiali, lasciando “traccia di sé”), i bambini esprimeranno la propria creatività utilizzando materiali di riciclo e potenzieranno la fantasia e la manualità nel trasformare la destinazione d’uso degli oggetti.