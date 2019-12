"Ricordo al futuro" lo spettacolo della rassegna Artefatta a cura di Gianni Ciardo

Prosegue, presso l‘Auditorium La Vallisa di Bari, la rassegna ARTEFATTA di e con Gianni Ciardo.

Dal 1 gennaio al 5 gennaio in scena "Ricordo al futuro", commedia brillante in un atto unico il cui plot narrativo vede lo sviluppo grazie ad un orologio impazzito che porta indietro nel tempo due amici che vivranno una serie di equivoci alla spasmodica ricerca del modo con cui tornare “indietro” nel presente.



Gli spettacoli si svolgeranno durante la settimana e il sabato alle ore 21.00 e alle ore 19.00 durante i festivi e le domeniche.



RICORDO AL FUTURO, la sinossi



Ricordo che una volta era il 2019. Oggi, con i mezzi a disposizione che abbiamo, siamo finalmente nel 1919. Con il gusto e la soddisfazione di scrivere una lettera con una penna stilografica facendola arrivare nel 2019 con Wapp! Il Teatro è sublime nel rendere possibili cose come quella appena descritta. La fortuna per chi riesce è ancora più soddisfacente di uno stupefacente. Due amici finiscono da un cinema, in una casa del 1900 in cui ritrovano le loro fidanzate che, incredibilmente, non li riconoscono. Fra mille peripezie, discorsi ed equivoci torneranno al futuro?



A dicembre regala emozioni, regala il teatro.



Per tutto il mese di dicembre la Vallisa ha pensato a delle promo speciali per gli spettatori di ARTEFATTA, la rassegna di Gianni Ciardo: sette lavori in cartellone, rivisitati in funzione delle esigenze sceniche del luogo che ospiterà la stagione, con molte giornate per ognuno così da dare agli spettatori ampia possibilità di scegliere per non perderne neppure uno.



Per Natale o per un’occasione speciale puoi regalare ai tuoi affetti più cari dei biglietti a un prezzo conveniente.



La promo di dicembre, infatti, ti dà la possibilità di assistere agli spettacoli ad un prezzo ridotto:



Biglietto singolo (giovedì) 10 euro invece di 1̶2̶,̶0̶0̶ ̶e̶u̶r̶o.



Biglietto singolo (festivi, venerdì, sabato e domenica) 14 euro invece di ̶1̶6̶,̶0̶0̶ ̶e̶u̶r̶o̶.



Per il tesseramento i costi sono invece i seguenti:



Tesseramento TURNO A (giovedì) euro 40,00.



Tesseramento TURNO B (festivi, i venerdì, sabato e domenica) euro 60,00.



Per informazioni puoi chiamarci al numero 3917951137 (dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 17:00 alle ore 20:00).