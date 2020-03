Al Teatro Di Cagno la rassegna 'Ridi che ti passa' con lo spettacolo 'Il Cocktail perfetto'

Giovedi 05 MARZO 2020 e Venerdi 06 MARZO 2020 alle ore 21 “IL COCKTAIL PERFETTO” COMMEDIA COMICA di Paola Settele Compagnia Giu’ La Maschera di Bari

Sinossi: In una commedia spumeggiante l'antico dilemma: - esistono l'uomo giusto o la donna giusta per ognuno di noi? - Forse la persona giusta è quella che abbiamo da tempo sotto il naso o forse quella che credevamo giusta per noi è in realtà più giusta per qualcun altro? O forse la risposta giusta è in una frase di uno dei personaggi - non è bello ciò che è bello ma è bello ciò che piace!

Biglietto euro 12 - Ridotto Associazioni Convenzionate euro 10

Le Prenotazioni dovranno essere effettuate al numero : 0805027439 – 3487632546