“Il Rìding Tristocomico” con Arianna Porcelli Safonov in scena al Teatro AncheCinema di Bari

Per il prossimo fine settimana il teatro polifunzionale AncheCinema di Bari propone due spettacoli comici: “Adamo con (tro) Eva”, venerdì 22 alle 21, teatro-cabaret con Antonello Loiacono e Barbara Grilli e Pier Dragone, e “Il Rìding Tristocomico”, sabato 23 alle 21, monologhi satirici di e con Arianna Porcelli Safonov.

“Il Rìding Tristocomico” di e con Arianna Porcelli Safonov, in scena sabato 23 alle 21, è uno spettacolo in continua evoluzione, un rìding non è mai uguale all'altro, i pezzi classici viaggiano accanto alle nuove produzioni, ciò che non cambia è il tema proposto: una collezione di invettive contro il male contemporaneo spacciato come ultima tendenza.

È un format che propone la defibrillazione mentale attraverso il sorriso intelligente. Sul palco in solitaria oppure accompagnata dalle contaminazioni elettroniche del duo Mowman o da formazioni jazz di vario tipo, Porcelli Safonov miscela grammatica ricercata e atmosfere quotidiane, inquietanti e paradossali, denunciando i mali dell’epoca contemporanea, le nuove malattie. I monologhi rapiscono tematiche attuali inserendole nel loro giusto contesto, sotto una luce impietosa. Il mondo surreale del felice Occidente in cui cerchiamo di sopravvivere è fatto di angolazioni putride e di persone che propongono un tipo di società a cui si è costretti ad aderire. Oppure no. Chi si salverà?

Biglietti disponibili online (http://bit.ly/ AleeFranzAncheCinema) e al botteghino del teatro Anchecinema di Bari (Corso Italia 112, info e prenotazioni: SMS – WhatsApp, 333.907.24.19). È possibile utilizzare il parcheggio convenzionato MetroPark in corso Italia 45 + GestiPark piazza Cesare Battisti, info: 329.611.22.91.