Nell’ambito del progetto Reti Civiche del Comune di Bari si dà il via al Progetto OIKIA. Il 26 giugno dalle 18.30 l’inaugurazione ufficiale aperta al pubblico tra performance, installazioni, video e degustazioni.



Si è costituita il 3 maggio la Rete Civica IV Municipio - Carbonara, Ceglie del Campo, Loseto e Santa Rita. Una sinergia di 19 associazioni che si attiveranno nel prossimo anno e mezzo per la riqualificazione del territorio attraverso eventi, laboratori, sagre, cortei storici, tra arte, storia, spettacolo, formazione, sport, cucina e tanto altro. Una proposta di partecipazione attiva dei cittadini, nell’ottica di avviare un processo di integrazione che possa porre le basi di un autosostentamento del territorio in equilibrio tra tradizione e progresso. Un viaggio in più di 50 location tra strade, piazze, stazioni ferroviarie, Parrocchie, scuole, Castelli e spazi verdi, cui gli abitanti potranno riappropriarsi degli spazi comuni, cooperare all’apertura di luoghi pubblici di alto valore artistico e culturale spesso dimenticati, facendo in modo che si sentano di nuovo a CASA.

Il Progetto OIKIA è stato fortemente voluto dai 4 quartieri situati all’estrema periferia sud di Bari, che continuano a mantenere una propria identità culturale e morfologica, nonostante l’inglobamento nella città. Luoghi dove la vita scorre meno freneticamente, che hanno bisogno di riprendere vita e abbandonare il disagio ambientale, sociale e abitativo in cui si trovano.

Il 26 giugno dalle 18.30 si terrà la festa di inaugurazione a Carbonara nella Piazzetta antistante la Parrocchia Santissimo Rosario in San Nicola (Via Manzoni 32/A) dal titolo RIEMPI DI LUCE IL FUTURO Oikia in festa. Performance, installazioni, video, degustazioni e laboratori con formula itinerante indoor e outdoor per presentare le diverse Realtà della Rete. La serata inizierà con il taglio del nastro alle ore 19. A dare il via alle attività una performance di danza rappresentativa con i colori della Rete Civica Urbana e a seguire un breve intervento della responsabile al coordinamento della RCU IV Municipio Abra Lupori.

Ospiti dell’evento lo Street Artist Vito Battista che realizzerà un’opera in tecnica mista (spray/acrilico) su legno, legata esteticamente al mondo dell’arte di strada e dedicata a Progetto OIKIA, la Chef Francesca Mola, il Centro Formazione Danza di Alessandra Di Savino e a conclusione dell’evento la Compagnia SinespaZio con la danzatrice e coreografa Carmen De Sandi e il chitarrista e compositore Giuseppe Pascucci.



Numerose le adesioni delle realtà territoriali a questa serata di apertura.

Si ringraziano: L’Associazione Panificatori della Provincia di Bari, DBN Impianti SAS, il Comitato Santa Teresa D’Avila, Borgo Antico Città di Bari - Presidente Violante Nicola, Vice Presidente Cav. Della Rep. La Torre Nicola, l’Autocarrozzeria De Sandi Francesco, Pavimenti - Pitturazioni - Ristrutturazione in genere di Giovanni De Sandi e Michele Ribatti, Menolascina SAS Edilizia Arredamento e Giovani Imprenditori di Confindustria Bari e B.A.T.



“È il momento di portare la nostra CASA a respirare all'esterno dei nostri confini”.



OIKIA. Conoscere la propria casa, per riempirla di luce. Aprire nuove finestre sul presente, abbattere il muro di separazione e dipingere il futuro su un'unica morbida parete. #RIEMPIDILUCEILFUTURO



ASSOCIAZIONE “OPERA SAN NICOLA ONLUS”, OLTRE IL MURO, SLOW FOOD, AIPET Soc. Coop. Sociale, ETS, ASSOCIAZIONE CULTURALE BANDERUMOROSE, ASD CANTERA FOOTBALL, COOPERATIVA SOCIALE SCUOLA E SPORT ONLUS SNUPY, ANTIQUA LUSITUM ACPS, KIALIA, PROLOCO IV Municipio, OPERAMICA Cooperativa sociale, ONIRICA, ASS. ARTI SINESPAZIO 3.0, RIDON-DANCE Associazione Culturale, ASSOCIAZIONE GIU’ LA MASCHERA, SINAPSI PRODUZIONI PARTECIPATE, Scuola DE MARINIS.