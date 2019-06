Ad Acquaviva delle Fonti la rievocazione storica “Conte Roberto Gurguglione: tra leggenda e realtà”

Domenica 30 Giugno 2019 in Piazza dei Martiri 1799 va in scena la rievocazione storica “Conte Roberto Gurguglione: tra leggenda e realtà” ambientata alla metà del XII Secolo da un’idea di Maria Antonietta Favia.

Grazie alle sinergie tra l’Associazione Culturale Teatrale “Fili d’Argento” e la Pro Loco “Curtomartino” di Acquaviva delle Fonti, con la collaborazione di Opus Milites e il centro Polivalente per Anziani, con il patrocinio del Comune di Acquaviva Delle Fonti – Assessorato alla Cultura, sarà possibile ammirare uno spaccato del XII Secolo ad Acquaviva, con balli, danze, dimostrazioni di antichi mestieri, il tutto animato da falconieri e sbandieratori.



PROGRAMMA:

ore 19,00 | PIAZZA DEI MARTIRI

Ingresso del Conte Roberto Gurguglione nel feudo a cura dell’Associazione Fili d’Argento

ore 21,00 | ATRIO PALAZZO DE MARI

I vassalli del feudo si esibiscono in una partita di DAMA VIVENTE



Per l’occasione, l’Info-Point Turistico di Acquaviva delle Fonti organizzerà gratuitamente visite guidate con partenza da Piazza Maria SS. di Costantinopoli 16:

ore 19,00 – “Alla corte dei De Mari” (Visita a Palazzo de Mari)

ore 20,00 – “Tra Sacro e Profano” (Visita al Centro Antico)

SI RINGRAZIA PER LA PARTECIPAZIONE:

– Associazione teatrale fili d’argento, Acquaviva delle Fonti

– Opus Milites, Acquaviva delle Fonti

– Borgo Camarda, Bernalda

– Gruppo M. A. S. S. C. I., Altamura

– Centro Sociale per Anziani, Acquaviva delle Fonti

– Sensazioni del Sud, Conversano

– Associazione Porta Barsento, Putignano

– Comitato Feste Patronali, Acquaviva delle Fonti

– Gruppo Fguranti, Casamassima



L’ingresso è gratuito





INFORMAZIONI:

Info-Point Turistico di Acquaviva delle Fonti

P.zza Maria SS. di Costantinopoli 16 – Acquaviva delle Fonti

Da Martedì alla Domenica | 10:00-13:00 e 17:00-20:00. Chiuso il Lunedì

392.3369394 (Tel. Sms o Whatsapp) • infopoint.acquaviva@gmail.com