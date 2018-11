Rigatoni Formentera party al Trappeto di Monopoli

Sabato 24 Novembre TRAPPETO Presenta: Cena spettacolo by RIGATONI FORMENTERA

RIGATONI La cena spettacolo più famosa di Formentera arriva in Puglia per la prima volta in tour



AFTER SHOW/:



SPECIAL guest Maurizio Macrì



Dj set

Marco Ninni

Tonio Bonerba

Enzo Biundo

(House / house commerciale /italiana )



PREZZI CENA SPETTACOLO



30 euro a persona compreso ingresso disco

Prive’ post cena: 100 euro 1 kit vodka



INGRESSO 15 euro con consumazione alcolica (lista Siciliano all'ingresso)



INGRESSO OMAGGIO DONNAENTRO le 00.30 in lista nominale

AL TRAPPETO ARRIVARE PRIMA CONVIENE!!

INGRESSO OMAGGIO DONNA ENTRO le 00.30 per tutte le donne che contatteranno il 3282677160 comunicando il proprio nome e cognome! Nomi da comunicare entro le 19 di sabato





Prive

250 euro 2 kit 10 exit zona vetrate e terrazzino

200 euro 8 exit 2 kit in zona ingresso a sx



info e privè 3282677160



Il Trappeto C.da Cristo delle Zolle, 207, 70043 Monopoli (Italia)

