Rigatoni night con Federico Pigna al Palace Cafè

Sabato 30 marzo al Palace Cafè per un evento sensazionale, coinvolgente e divertentissimo. Arriva la CENA SPETTACOLO di Federico PIGNA! Un format che ha infiammato le notti di Formentera e che ha girato l'Italia, arriva in uno dei locali più belli e importanti di Bari, nel pieno centro città.

Una serata divertente, bella, fresca, dedicata alla buona musica, all'italianità, al buon cibo e ai tanti amici con cui stare insieme.

Protagonista Federico PIGNA, lui l'originale, l'unico e il solo animatore della cena spettacolo più divertente che c'è.

Insieme a lui, a fare gli onori di casa, i nostri grandi dj e vocalisti "a km 0", prodotti artistici della magica Puglia:

CICCIO DB, Gaetano GALA e Fabrizio MASELLI

DIONY, Leo SICILIANO.



Info e prenotazioni: 3282677160



Ingresso su lista SICILIANO 10€ entro le 00.00 (cons.alcolica inclusa)

14€ dopo le 00.00 (cons.alcolica inclusa)



Cena spettacolo 30€ (exit incluso)



Pirvè a partire da 250€ con 2 kit ed 8 pass



#classiq

#rigatoninight

#tantopecantà



RIGATONI NIGHT

c/o Palace Cafè

Corso Vittorio Emanuele II, 151-155

Bari