Rigenera smart city - words on top 2019

Il Laboratorio Urbano Rigenera, in collaborazione con Hip Hopera Foundation APS, promuove in occasione della V Edizione del Festival delle Periferie Rigenera SmART City, la prima edizione del torneo di freestyle WORDS ON TOP, domenica 8 settembre 2019.



Il rapper ENSI, in concerto alle ore 21.00, sarà giudice d'eccezione del torneo coadiuvato da PAPACECCIO, GIUAN E SKID



Per partecipare, basta scaricare il regolamento dal sito www.rigenerasmartcity.it (sezione: contatti/presskit) e inviare il modulo di partecipazione all'indirizzo torneo@rigeneralab.org entro il 30 agosto 2019.



Il torneo è aperto a tutti coloro che abbiano compiuto gli 11 anni di età.

In palio per i primi classificati un premio in denaro e un buono da spendere per l’acquisto di libri.



INFO: torneo@rigeneralab.org