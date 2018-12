Chill saturday - niente spotify, solo vinili a Panacealive

CHILL SATURDAY - Niente Spotify, solo Vinili | PanaceaLIVE - Le feste non ti rilassano? Lasciati andare con della buona musica selezionata, commentata e mixata con VERI vinili da Joe Hammer (Pino Lanave), dj professionista e storica voce de L'AltraRadio e Radio Life! Tutto in un ambiente caldo, pulito e gustosamente buono.

Prenota il tuo angolo di meravigliosa nostalgia allo 080.880.63.55



Panacea Ristròt: il ristorante in cui la cucina ed i prodotti tipici pugliesi sono esaltati nel loro sapore e presentati in modo curato ed innovativo, abbinati ad una ricca selezione di vini ed alcune birre artigianali. Niente di fusion o di gourmet: solo buon mangiare e buon bere in un suggestivo frantoio dell'ottocento. La tua Panacea!