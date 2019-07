La Rimbamband e Michele Mirabella ospiti del Luce Music Festival

Sabato 6 luglio, ore 21, all’Anfiteatro di Ponente di Molfetta in programma MANICOMIC: spettacolo musicale diretto da Gioele Dix con la Rimbamband, un appuntamento che rientra nella seconda edizione del Luce Music Festival. Approdi Musicali, progetto vincitore dell'Avviso pubblico Spettacolo dal Vivo e Residenze artistiche promosso dalla Regione Puglia: un festival itinerante che attiva iniziative pluricentriche, portando eventi di musica live, con artisti nazionali e internazionali, su tutto il territorio regionale.

Sono in cinque. Sono una band. Suonano e sono più o meno consapevoli di essere tutti affetti da numerose patologie mentali: ansie da prestazione, disturbo della personalità multipla, sindromi ossessivo compulsive. Uno di loro è un alcolista depresso, non essendo riuscito a realizzare il sogno di una vita: ballare alla Scala. E poi c’è un imprevedibile bipolare, cioè come sarebbero Jekyll e Hyde se fossero un pianista… Un medico psichiatra prova, attraverso un percorso terapeutico, a sbrogliare questa intricata matassa e a condurre i suoi pazienti alla guarigione: musica, sport, pittura, viaggi, cinema: tutto è terapia. Ma i nostri cinque sono duri a guarire e nonostante i continui richiami del medico, le loro migliori intenzioni e l’assunzione di farmaci dai nomi grotteschi, non riescono a liberarsi dalle loro ossessioni. Una sorta di “Qualcuno volò sul nido del cuculo” in versione comico/teatrale, in cui la follia si trasforma in libertà, energia, divertimento e creatività. Perché non può esserci arte senza follia e… da vicino, nessuno è normale.

Domenica 7 luglio, ore 20, in piazza San Salvatore a Giovinazzo Michele Mirabella e Cosimo Damiano Damato saranno i protagonisti dell’incontro, a ingresso libero, Per l’alto mare aperto.

Un viaggio poetico nella poesia e nella letteratura di mare: da Omero a Dante (dal cui canto XXVI dell’ Inferno è tratto il titolo del recital) passando per i versi inediti di Lawrence Ferlinghetti. Un recital di narrazione: una vera tenzone poetica: se Mirabella si fa demiurgo moderno di una letteratura classica in cui trovare la cura della modernità, Damato si fa aedo contemporaneo alla ricerca di nuove visioni.

Il programma della seconda edizione del festival ospiterà, oltre la Rimbamband, Cosimo Damiano Damato e Michele Mirabella: Carl Brave, Antonello Venditti, Salmo e Dario Vergassola

Il Luce Music Festival è promosso da Urem, Fanfara e Ulixes S.C.S.

LUCE MUSIC FESTIVAL

Approdi musicali

www.lucemusicfestival.it

facebook.com/lucemusicfestival