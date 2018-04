Rita Zingariello in concerto al Teatro Forma di Bari

Venerdì 4 maggio, alle 20.30, la cantautrice pugliese Rita Zingariello presenterà al Teatro Forma di Bari il suo nuovo album "Il canto dell’ape", un lavoro nel quale l’artista prende consapevolezza di sé e diventa forte l’esigenza di raccontare l’epidermico piacere di fuggire l’ombra.



Il disco, uscito il 6 aprile per l’etichetta Volume!, è stato anticipato dall’omonimo singolo che è una riflessione sulle cose incompiute, sulla staticità di una stanza e sul mondo in movimento intravisto attraverso una finestra aperta. La coscienza sopita che inaspettatamente inizia a cantare: è questo il leit-motiv del nuovo singolo di Rita Zingariello, metafora di una nuova primavera pronta ad uscire da una vecchia prigione per allungare la mano a quel mondo che fino ad allora non era riuscita a perdonare. Ispirandosi al suono del canto dell’ape.

La scelta del guitalele nelle strofe richiama una sonorità sottile e non invasiva, accompagnato da una chitarra dobro, in un’atmosfera country. Al minimalismo strumentale delle strofe si contrappone un ritornello ampio e potente con l’intensità di un’orchestra d’archi e dei taiko come strumenti catartici, quasi a voler recuperare e liberare un’anima spenta.



Rita Zingariello, nata a Gravina in Puglia, studia pianoforte sin da bambina per poi avvicinarsi al canto nel quale si diploma nel 2005. Nel 2008 esce il suo primo EP da cantautrice e nel 2012 è tra i vincitori di Sanremo rock e finalista di Castrocaro. Dopo il suo secondo lavoro discografico del 2014, con la produzione artistica di Phil Mer, dal 2015 ad oggi è tra i finalisti e vincitori di vari Festival: Frequenze Mediterranee, Biella Festival, Festival della Canzone Friulana, Voci per la libertà per Amnesty International, UP, Festival dell’Alta Murgia, Red Bull Tour. Apre, tra gli altri, i concerti di: Gino Paoli e Danilo Rea (2013), Paola Turci (2015), Mario Venuti e PFM (2016) e nel 2017 diventa protagonista di un tour dedicato ai maggiori successi di Mogol, dove è proprio l’autore a volerla al suo fianco sul palco, come interprete e cantautrice. In omincia a lavorare al suo nuovo disco “Il canto dell’ape” scegliendo di produrlo personalmente attraverso una delle campagne di crowdfunding di maggior successo di Musicraiser.



