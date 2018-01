I ritmi caldi del reggaeton al 12.03 City Club con dj Moschino

Giovedì 18 gennaio al 12.03 City Club di Bari sarà proposto un nuovo appuntamento del format “Noche Caliente”, festa a ritmo di reggaeton, moombahton e hip-hop, ideata da Domy Bottalico e Giuseppe Caldarulo, durante la quale si esibirà il dj Moschino.

In attività dagli anni ’90, Vito Mosca, in arte Moschino, è un artista barese con molte esperienze in giro per l’Italia e all’estero. Infatti è stato resident dj al Billionaire di Montecarlo e in quello di Malindi, in Kenya. Da circa un anno, proprio osservando il “sound urban”, che attualmente spopola nei club internazionali, ha creato un suo format personale, “Hasta El Amanecer party”, incentrato sui suoni caldi caraibici e latini.

La performance di Moschino sarà anticipata dal set del dj resident del gruppo “Open Mind events”, team che organizza questa serata il cui ingresso sarà gratuito, che da anni collabora con i principali centri della night life pugliese.

12.03 City Club – Viale Einaudi, 60 – Bari

Infoline: 3488791734

Inizio spettacolo: 21:30