70 musicisti dell’ Apulian Youth Orchestra e i Solisti dell’Ensemble ’05 in concerto nel centro storico di Monopoli

Il 14 Luglio i 70 musicisti dell’ Apulian Youth Orchestra e i Solisti dell’Ensemble ’05, invaderanno le vie del centro storico di Monopoli per il primo appuntamento di Ritratti 2019. L’ Orchestra di giovanissimi (dai 12 ai 25 anni), selezionati tra i migliori allievi dei conservatori di Puglia e Basilicata, fondata e diretta dalla pugliese Teresa Satalino, è protagonista di atmosfere intergalattiche e musiche stellari che perfettamente si adattano alla campagna promozionale del Festival che celebra i suoi 15 anni insieme al 50° anniversario dello sbarco sulla Luna.

Il concerto inaugurale è ad ingresso libero

PROSSIMI APPUNTAMENTI a MONOPOLI:



18 luglio

Chiostro di Palazzo San Martino ore 21:00

CONTRASTI

Ensemble 1918

Lorenzo Rovati, violino,

Tindaro Capuano, clarinetto,

Soyoung Sim, pianoforte

Musiche di P.Schonefield, J.Brahms, B.Bartok



24 luglio

Chiostro di Palazzo San Martino

CABARET SONGS

Manuela Custer

+Ensemble ’05

Musiche di L.Bernstein, M.Bolsom,E.Piaf, C.Aznavour, G.Gaber e altri

allestimento scenico a cura di Piera Mungiguerra



28 luglio

Chiostro di Palazzo San Martino ore 21:00

METAMORFOSI

Enrico Bronzi & Ensemble ’05

Musiche di R.Strauss e J.Brahms





FUORI FESTIVAL 2019!



5 luglio ore 19:00

Castello Carlo V

8 e 1/3 Dub Around Fellini

di Gabriele Panico aka Larssen

nuova produzione Ritratti 2019

in occasione del vernissage della mostra

Fellini & Rota: vite da set

in collaborazione con PHEST



11 & 25 luglio

Biblioteca "Rendella"

RITRATTI JUNIOR FESTIVAL

Kids lab di illustrazione musicale

a cura di Francesca Cosanti



16 luglio ore 20:30

incontro con gli artisti CONTRASTI

in collaborazione con Baldovino



23 luglio

Biblioteca "Rendella" ore 19:30

presentazione del CD

"Il Bravo" del baritono Vittorio Prato

conversazione a cura di Eraldo Martucci

Vittorio Prato, baritono

Antonia Valente, pianoforte



27 luglio

data e luogo da definire

aperitivo con gli artisti di METAMORFOSI

conversazioni con Enrico Bronzi, violoncellista



programma completo su www.ritrattifestival.it



dal 15 luglio

APERTURA STRAORDINARIA

di Palazzo Martinelli

ALLESTIMENTI a cura di Studio Con+ta

info-point via O.Comes 26





info: 3393770307 | info@ritrattifestival.it

PREVENDITA ONLINE: www.ritrattifestival.it

dal 15 luglio: Palazzo Martinelli, via O.Comes 26

tutti i giorni: Infopoint Turismo Monopoli, via Garibaldi, MONOPOLI