Ritratti Festival, "L'ultimo Waltz" nel Chiostro di Palazzo San Martino a Monopoli

Un viaggio nella Vienna di fine impero. Con «L’ultimo Waltz», il raffinato concerto da camera in programma giovedì 9 agosto (ore 21) nel Chiostro di Palazzo San Martino, a Monopoli, il Festival Ritratti diretto da Massimo Felici e Antonia Valente nella Rete di musica d’arte Orfeo Futuro rievoca l’epoca d’oro musicale della capitale austriaca che coincise con il suo stesso crepuscolo. Di scena il soprano svizzero-canadese Laure Barras, impegnata con uno dei capolavori di Gustav Mahler, i Rückert Lieder, l’ex enfant prodige della viola, la ventenne madrilena Cristina Cordero, e il violoncellista argentino Fernando Caida Greco, ospiti della formazione in residence Ensemble ’05 accanto al violinista Lorenzo Rovati e alla pianista Antonia Valente. Oltre ai Lieder di Mahler su poesie di Rückert sono in programma rarità e capolavori di Richard Wagner, Joseph Marx, Richard Strauss ed Erich Wolfgang Korngold.

Il concerto si aprirà con «Traume» per viola e pianoforte di Wagner e proseguirà la «Ballata» per Quartetto con pianoforte di Marx e un trittico di pezzi di Strauss comprendente l’Improvisation dalla Sonata per violino e pianoforte op. 18 e lo Scherzo e l’Andante dal Quartetto con pianoforte op. 13. Di Korngold si ascolteranno la Suite per violino e pianoforte «Much ado about nothing», la Suite op. 23 per 2 violini, violoncello e pianoforte e il IV Lied. A chiudere il programma, con il loro senso malinconico e crepuscolare della vita, i Rückert Lieder di Mahler in una versione per quartetto con pianoforte e soprano. Il pessimismo e l’eccitazione vitalistica di queste straordinarie pagine di inizio Novecento saranno restituiti vocalmente da Laure Barras, soprano che ha recentemente debuttato a Montreal, al Lucerne String Festival, con I cameristi della Scala, con l’Orchestra da Camera di Ginevra e al Lincoln Center di New York. È stata, inoltre, ospite di Les Musiciens du Louvre Grenoble per la Johannes Passion di Bach diretta da Marc Minkowski per un tour che ha toccato la Halle aux Grains di Tolosa, il Musikverein di Vienna, la Brucknerhaus di Linz, l’Auditorio Nacional di Madrid e il prestigioso Festival de La Chaise-Dieu in Francia.

Biglietti 10 euro (ridotti 5 euro). Info www.ritrattifestival.it.