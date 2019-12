Rkomi arriva al Demodè di Modugno con “Dove gli occhi non arrivano tour”

Sulla scia dello straordinario successo ottenuto dall’uscita del suo ultimo album Rkomi arriva finalmente a Modugno (Ba) venerdì 13 dicembre per un’attesa tappa live al DEMODE’ CLUB prevista dal suo “ Dove gli occhi non arrivano tour ”, nuovo tour che lo vedrà protagonista per tutto l’inverno nei più prestigiosi club della penisola italiana.

Straordinario talento della nuova generazione tra i più apprezzati nella scena odierna in grado di mettere d’accordo tutti, Rkomi, durante il suo “Dove gli occhi non arrivano tour” proporrà dal vivo tutti i brani tratti dal suo ultimo album “Dove gli occhi non arrivano” uscito lo scorso 22 Marzo su etichetta Island Records, già certificato disco d’oro e che ha conquistato ogni classifica.

Dopo essere entrato direttamente alla numero 1 della classifica FIMI dei dischi più venduti in Italia, l’album “Dove gli occhi non arrivano” è un eccezionale e variegato mix di sonorità e melodie che s’intrecciano perfettamente con lo scorrevole ed eclettico flow del giovane artista milanese che con questo nuovo album si è confermato tra le penne più autorevoli della scena contemporanea. Un album pop e complesso allo stesso tempo dove la malinconia che lo contraddistingue si apre ad un caleidoscopio di nuovi mondi sonori.

Accanto ai brani del suo ultimo lavoro, l’artista, durante le sue performance riproporrà al contempo i successi che hanno segnato definitivamente l’inizio del suo singolare percorso musicale.

L’intero tour è ideato e organizzato da Thaurus Live, nota agenzia di booking e management di riferimento nel panorama rap italiano.

I biglietti del “Dove gli occhi non arrivano tour” sono disponibili su ticketone al seguente link https://bit.ly/2VQRzJU