A Mola di Bari la terza edizione dell'RMI in Festival con Renato Ciardo

Un contest musicale dove a prevalere non saranno soltanto le belle voci ma soprattutto gli inediti dei partecipanti. È questo uno dei tantissimi ingredienti che caratterizzerà la terza edizione dell'R.M.I. in Festival in programma domenica 4 agosto 2019 alle ore 21 presso l'Arena Castello di Mola di Bari. Ad organizzare la manifestazione è l’emittente locale Radio Mola International, da oltre 40 anni sul territorio molese, in collaborazione con l’Associazione Culturale Musicale “Like a Jazz”. Protagonisti della serata, dieci cantanti selezionati su oltre 50 proposte di brani inediti arrivate alla commissione. A condurre la serata sarà il direttore artistico di R.M.I. (Radio Mola International) Giuseppe Aversa. I dieci artisti, provenienti da diverse zone della Puglia, saranno valutati da una Giuria di Qualità composta da esperti del settore come Gaetano Camporeale, storico tastierista di Caparezza, Andrea Di Renzo, giornalista nazionale e critico musicale, Mariano Di Venere, cantante e speaker radiofonico, e Gianni Chiarappa, giornalista pubblicista e speaker radiofonico. Presidente di giuria il Maestro Paolo Daniele, leader del gruppo musicale Sense of Life. Al vincitore, oltre che l'assegnazione del trofeo, verrà data la possibilità di promuove i propri lavori per un anno intero su Radio Mola International. Presenti alla serata saranno anche numerosi giornalisti di varie testate locali che assegneranno il Premio della Critica intitolato ad Enzo Del Re, noto cantautore di origini molesi scomparso qualche anno fa. Ad allietare la serata e intrattenere il pubblico ci penseranno il comico pugliese Renato Ciardo, la rock band Anaconda e il gruppo musicale Sense of Life. Un mix vincente per una serata all'insegna della musica, del divertimento e del buonumore.