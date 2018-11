Puglia Outlet Village ospita la tappa del roadtour Gattinoni Mondo di Vacanze

Puglia Outlet Village è l’unica sede regionale del roadtour di Gattinoni Mondo di Vacanze, il 12 novembre. E’, infatti, la Land of Fashion pugliese a ospitare le agenzie del network, invitate ai lavori di “Liberamente, idee a confronto”, nome dell’edizione 2018 degli incontri, ispirato al brainstorming tra professionisti.

Parte del progetto che vuole fare degli Outlet di Land of Fashion i partner operativi delle aziende di turismo, il roadtour è il primo degli appuntamenti in calendario, cui seguirà l’American Day in gennaio, organizzato da Visit Usa Italy, sempre al Puglia Outlet Village. Il format in entrambi i casi è quello del workshop: il salone dei convegni, da cento persone, è attrezzato di tecnologie audiovisive, mentre il catering è offerto dai diversi punti di ristorazione, la capienza di parcheggi auto è significativa. “Organizzare incontri di lavoro nel nostro Village, con sessioni di formazione, è molto semplice per qualsiasi azienda – continua Morelli -. La logistica è funzionale, la struttura è pronta ad accogliere numeri importanti di persone e da quest’estate abbiamo anche i collegamenti pubblici di linea”. Infatti, un servizio regolare di autobus sulla stazione di Molfetta (Bari) è operativo tutti i giorni, in coincidenza con l’arrivo dei treni da Bari che hanno una frequenza ogni mezz’ora.

Gattinoni Mondo di Vacanze è il network di agenzie di viaggio che conta oltre 900 agenzie di viaggi tra Italia, Svizzera e San Marino, e fa parte del Gruppo Gattinoni, fondato da Franco Gattinoni nel 1983 e tuttora Presidente. La passione per l'organizzazione di viaggi su misura ed eventi si è trasformata in una realtà che è punto di riferimento nel settore, con sedi a Lecco e Milano, filiali in tutta Italia, con circa 320 dipendenti. Il Gruppo, oltre al network, si articola in altre 5 divisioni che si occupano di Incentive&Event, Healthcare, Business Travel, Communication e Made in Italy. www.gattinoni.it

Land of Fashion è il brand attraverso il quale si raccontano le 5 shopping destination collegate alle eccellenze dei territori italiani che le ospitano: Franciacorta, Val di Chiana, Puglia, Mantova, Palmanova. Un posizionamento, espressione di un’identità forte e glocal, in grado di trasformare gli outlet da semplici luoghi per lo shopping a vere e proprie destinazioni dove scoprire l’immenso patrimonio storico, paesaggistico ed enogastronomico nazionale. www.landoffashion.it

Hubsolute è l’agenzia di marketing, sales e PR internazionale fondata da Ezio Dell’Orto e Federico Fava per rappresentare destinazioni, hotel, DMC e imprese della travel industry nei mercati europei. I fondatori provengono da precedenti esperienze in agenzie di comunicazione e wholesaler globali di servizi. Il Direttore Sviluppo Business è Mauro Acquati, precedentemente Travel Industry Marketing Director di Dfs Italia (Gruppo Lvmh) e Deputy Tourism Director di Value Retail in Italia. L’agenzia ha uffici a Milano, in Svizzera e a Miami. www.hubsolute.eu