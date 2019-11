'Roberto Gatto Perfect Trio' in concerto al Teatro AncheCinema di Bari

Il “Perfect Trio” di Roberto Gatto si muove all’insegna della sperimentazione legata alle nuove sonorità e conduce il pubblico nel mondo dell’elettronica e dell’improvvisazione, dando vita ad una performance multiforme. Momenti di grande energia e groove si alternano a momenti di alto lirismo e sonorità progressive. Il suono del trio è connotato dal piano Fender, dai synth analogici, dai loops, dall’utilizzo di live electronics da parte di tutti e tre.



Roberto Gatto è uno dei più interessanti batteristi e compositori in Europa e nel Mondo. Nato a Roma il 6 ottobre 1958, ha suonato in tutta Europa e nel resto del mondo con i suoi gruppi ed insieme ad artisti internazionali. Le formazioni a suo nome - risale al 1975 il suo debutto con il Trio di Roma - sono caratterizzate da un’interessante ricerca timbrica e un impeccabile tecnica esecutiva. Non mancano affatto, inoltre, atmosfere caratterizzate da un grande calore tipico della cultura mediterranea.



Roberto Gatto Perfect Trio: un altro appuntamento imperdibile della IX Stagione Concertistica di Nel Gioco del Jazz.

Roberto Gatto Perfect Trio

venerdì 22 novembre 2019 – ore 21.00

c/o Anche Cinema – Corso Italia 112, Bari



Costo biglietti

Biglietto settore A: 25 €

Biglietto settore B: 20 €

Biglietto settore C: 15 €