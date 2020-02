Rocco Hunt in concerto al Demodè di Modugno

Dopo il sold out della data del 3 aprile al Palapartenope di Napoli e il raddoppio il 23 maggio, il “LIBERTÀ TOUR 2020” di ROCCO HUNT si arricchisce di un nuovo appuntamento: il 22 maggio al Demodè di Modugno (BA). Sarà l’occasione per tutti fan di poter ascoltare dal vivo il nuovo album “LIBERTÀ” e tutte le grandi hit del rapper salernitano!

I biglietti per il nuovo appuntamento saranno disponibili da venerdì 7 febbraio, su Ticketone.it e nei punti vendita abituali.

I biglietti per la data l’Atlantico Live! di Roma - precedentemente previsto nella stessa data allo Spazio Rossellini - e quelli per il concerto al Fabrique di Milano - precedentemente previsto nella stessa data ai Magazzini Generali - sono già disponibili in prevendita su Ticketone.it e nei punti vendita abituali. I biglietti già acquistati per le stesse date nelle precedenti location restano validi per i nuovi e più ampi club delle corrispettive città. Stessa cosa vale per la data napoletana, la cui nuova destinazione si trova comunque allo stesso indirizzo della precedente (Via Corrado Barbagallo 115, Napoli). Per maggiori info: www.friendsandpartners. it