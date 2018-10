Rock 'n Roll Halloween Party con The Good Ole Boys

Il prossimo 31 Ottobre, per la notte più terrificante dell'anno, Les Flappers- Swing Bari che, per questa occasione, sfida se stessa propone Rock 'n Roll Halloween Party



Concerto & Djset Party

L'ottocentesco casale di Villa Casale , immerso nella nebbia e nelle tenebre, si risveglia e vi accoglie in un'atmosfera da brivido.

Sacro e profano si mescolano dando vita ad un set suggestivo, musiche e performers live.

Lasciatevi contagiare!



Streghe e non morti, saranno i benvenuti, mostri e freak, sono attesi sotto il palco: quest'anno Halloween è la notte del Rock'n'roll.



Aprono le danze



La rock 'n' roll bandThe Good Ole Boys



The Good Ole Boys sono una realtà affermata del r'n'r italiano. Un live travolgente, 1 voce femminile e 3 maschili accompagnate da un ritmo incessante. Assistendo ad un loro concerto si ha la sensazione di ascoltare un vecchio vinile: perfetto per ballare, piacevole da ascoltare!



Simone Martorana: Voce e Chitarra

Valeria Quarto: Voce e Keyboard

Nicola Quarto: Voce e Chitarra

Davide Fioretti: Voce e Basso

Nicola De Liso: Batteria

A SEGUIRE... SUPER DJSET e SELEZIONE MUSICALE