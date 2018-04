"Gli orecchiabili - rock'n'roll" The Stuart allo Scottish pub

The Stuart, Scottish pub (nuova gestione) è lieta d'invitarvi al primo evento live GIOVEDI' 19 APRILE 2018 start 21,30 con "GLI ORECCHIABILI"

Gli Orecchiabili sono una band....che piace!!! Suonano Rock 'n' Roll e Rockabilly original '50 e per non farsi mancare niente riarrangiano anche il meglio dei brani che hanno segnato la loro (e la vostra!) infanzia difficile in chiave anni '50!!!! Se volete testare le suole delle vostre scarpe venite a ballare con

GLI ORECCHIABILI!!!!! I ragazzacci suonano e hanno suonato in molte band a voi conosciute, fra cui Kadillac, Nothing Less, Madrezma, Madre de Dios, Queens of New York, Big Charlie, Dirty Trainload, The NS Lounge, eccetera eccetera eccetera!!! Passate una serata diversa, venite a ballare con GLI ORECCHIABILI!!!!



Joe Leali: Contrabbasso, armonica, voce

Alessio Virno: Chitarra, voce

Balzano: Batteria



Info e prenotazioni c/o THE STUART, Scottish pub

Via Dalmazia 173

70121 Bari tel.080 809 6279

Gallery