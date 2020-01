'Roma spogliata' a Palazzo Rubino Art Cafè

Finalmente, dopo tanto peregrinare, Roma Spogliata, approda a Palazzo Rubino Art Café, luogo ideale per uno spettacolo di atmosfera in un ambiente che ricorda, in tutto e per tutto, la tipica trattoria trasteverina, dove, potranno incontrarsi il poeta Trilussa e Roma in persona per duettare a suon di storielle, musica e poesia in chiave ironica che ricorda il famoso Bagaglino romano del Salone Margherita. Musica e canzoni dal vivo con Antonio Bellino e Betty Lusito per scoprire chi è sta o ha rovinato la città eterna che ci invidiano in tutto il mondo. Al termine dello spettacolo immancabile la degustazione di piatto tipico romanesco. Per info e prenotazioni: 371 3582645