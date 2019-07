Roma, la capitale d'Italia, un tempo chiamata anche Caput Mundi, la capitale del mondo intero, non è più quella di una volta. Ha perso il fascino che la rendeva unica al mondo: mafia, corruzione, degrado e chi più ne abbia più ne metta, l'hanno completamente trasformata e, così, Roma si fa persona e, nelle vesti di Paola Pennacchia, cerca di scoprire insieme a un suo figlio prediletto, il poeta Trilussa, impersonato per l'occasione da Antonio Bellino, chi è il cornuto, o meglio i cornuti che l'hanno rovinata. Tra una storiella, una riflessione e tanti stornelli romaneschi cantati e suonati dal vivo con due musicisti d'eccezione: Loris Vendola alla chitarra e Mattia Cuccillato al violino e con l'ausilio di un terzo personaggio, la turista immancabile nella capitale, Francesca Catacchio, si arriverà a scoprire l'inevitabile e cioè che sti partiti con i loro ini e i loro oni, altro non sono che una società di...............



Al termine dello spettacolo degustazione a base di porchetta.....



Per info e prenotazioni 371/358.26.45

ROMA SPOGLIATA

scritto e diretto da

Antonio Bellino e Paola Pennacchia

20/08/2019 ore 21,00

Villa Bellino – Parchitello