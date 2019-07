''Ros’aulente. vergine e madre'' a Palazzo Pesce

Sabato 31 agosto 2019 alle ore 21.00 tra le pietre bianche della corte interna di Palazzo Pesce risuoneranno le sonorità mistiche e solenni di “Ros’Aulente. Vergine e Madre” con la voce di Marinella Dipalma, chitarra e loop station di Vito Quaranta e zarb, tamburo a cornice, cajon e percussioni di Francesco De Palma.



Un concerto in Puglia incentrato sulla figura di Maria così come è stata dipinta nel repertorio musicale del Mediterraneo antico: il Laudario di Cortona e il Codice Magliabechiano dalla tradizione italiana, Cantigas e Villancicos dalla tradizione iberica, le musiche dei trobadors dalla tradizione provenzale occitana. Un viaggio attraverso “L’Anonciacion”, “Ave Donna Santissima”, “A Madre De Jesu Christo”, “Ave Vergene Gaudente” e le altre manifestazioni vive e pulsanti della fede musicale, accompagnati da un trio impegnato da anni nella rilettura del repertorio di musica medioevale popolare, composto da Marinella Dipalma, dedita al canto in tutte le sue declinazioni, membro del quartetto vocale Faraualla, una carriera che la vede impegnata in tutta Europa e un impegno umano prima ancora che artistico che l’ha portata a costituire RicchiToni, il primo coro Lgbt del Sud Italia, Vito Quaranta, alias Forthyto, chitarrista, compositore e didatta, diploma in Musica jazz al Conservatorio Rota di Monopoli, perfezionamento negli States, una intensa carriera concertistica in giro per il mondo e all’attivo diverse produzioni discografiche, e Francesco De Palma, sin da giovanissimo votato allo studio della batteria con particolare interesse ai tamburi dell’area mediorientale e ai tamburi a calice, una intensa attività concertistica e discografica e collaborazioni con Radicanto, Raiz degli Almamegretta, Faraualla e Radiodervish.



Un serata intensa e necessaria, fatta di una musica sacra che, lungi dall’essere appannaggio esclusivo della liturgia, è incontro fra culture, mescolanza, contaminazione, luogo in cui il mistero s’incarna, si svela, si fa umano.