Rosa Giombarresi art exhibition a Palazzo Pesce

Da sabato 21 a domenica 29 marzo 2020 Palazzo Pesce espone i quadri di Rosa Giombarresi, vincitrice della V edizione di “Nel dipinto il film”, la mostra-concorso d’arte contemporanea ideata e organizzata dall’Associazione L’Atelier delle Arti di Mola di Bari.



Un’esposizione d’arte in Puglia per ammirare i colori decisi, le forme plastiche e i tratti definiti di Rosa Giombarresi, artista siciliana che si è accostata alla pittura con l’entusiasmo e la voglia di sperimentare dell’autodidatta libera dalla formazione accademica, diversi riconoscimenti nazionali e internazionali tra cui il terzo posto al Concorso internazionale 2017 “Mare nostrum” a Messina e il primo posto al Concorso d’Arte internazionale 2018 “Pace e Spiritualità” con premiazione alla Galleria Medina a Roma, e un’attività che vede le sue opere esposte, tra le altre, alla Collettiva d’arte a Montecarlo e alla Collettiva d’arte “Primo premio internazionale d’arte” al Castello aragonese di Comiso.



Un’occasione preziosa per conoscere il suo stile potente dal “decorativismo ludico … che diviene il simbolo e auspicio di solidarietà universale” (Paolo Levi, critico d’arte). Perché la pittura ha lo sguardo fisso sul Mediterraneo e Rosa Giombarresi è un’artista dalla spiccata dote comunicativa e dal “perfetto connubio tra tecnica, tradizione e innovazione” (Palermo International Art Award), il cui “operato diviene ambasciatore di una visione che vede la cultura e l’arte come strumenti indispensabili attraverso cui far crescere la collettività” (Sandro Serradifalco, direttore della rivista «E.A.» e responsabile «Art. Now») e contribuisce “all’integrazione culturale dei popoli al fine di un mondo migliore” (Andrea Baffoni, critico d’arte).



Vernissage sabato 21 marzo ore 19.00