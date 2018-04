Rossella Racanelli “In search of billie holiday” in concerto all'Auditorium Diocesano La Vallisa

La bravissima Rossella esplora, insieme al musicista Michele Campobasso, le tracce di Billie Holiday, riconosciuta come prima cantante di jazz, in un percorso che ci racconta la brillantezza e la vitalità ritmica degli esordi e l'interpretazione di testi importanti e di musiche che producevano in quegli anni una vera nuova ispirazione.



"Billie Holiday sa far da eco alle nostre emozioni, riabilita la nostra coscienza, ci cauterizza il sistema nervoso. Aver saputo bilanciare una visione artistica di tale imponenza con una gamma vocale così limitata e con un’infinita capacità di allevare i propri demoni è un miracolo che ha attratto e continuerà ad attrarre intere generazioni di interpreti. Più la conosciamo, più Billie ci appare semplicemente così: onirica e sensazionale."



Rossella Racanelli “In search of Billie Holiday” in concerto

- MUSICA IN VALLISA, rassegna a cura di Kekko Fornarelli -



domenica 22 aprile 2018, ore 19.30

Auditorium Diocesano La Vallisa

Piazza del Ferrarese, 4 - Bari





Rossella RACANELLI presenta il progetto “In search of Billie Holiday”.



Rossella Racanelli, voce

Michele Campobasso, pianoforte



Ticket:

- Intero € 12,00

- Ingresso riservato ai soci € 8,00



Info:

Eskape Music 3938487194

Auditorium Vallisa 337832542



PUNTI VENDITA:



- Box Office Feltrinelli - Bari, Via Melo 117 - 080.5240464

- Ass. Cult. MERIDIE - Bari, Via Sagarriga Visconti 140 - 3478451529

- Ass. Onlus Vallisa - Bari, Str. Vallisa 11 - 337832542



BIO

Cantante eclettica, Rossella Racanelli ha una vasta esperienza concertistica, che ha svolto con numerosi, svariati organici, dal duo al trio al quartetto, agli organici più grandi quali orchestre, big band, formazioni corali… Si è cimentata nei progetti e nei repertori più vari, dal classico al moderno, dal jazz alla musica brasiliana e alle musiche da film…Ha partecipato, fra l’altro, alla Convention “Jazz Improv Live” tenutasi a New York, seguendo workshop tenuti da Jimmy Heath, Barry Harris, Eddy Gomez, Stanley Clarke, Roy Haynes.