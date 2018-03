Spellbound Contemporary Ballet in "Rossini Ouvertures" al Teatro Abeliano di Bari

“La lettura di Augusto Benemeglio sulla vita di Rossini, su quella “Follia organiz¬zata” è stata per me profondamente e assolutamente illuminante. Sono sinceramente stato sedotto in 24 ore di ascolto continuo e ripetuto dal mondo Rossiniano, da questa genialità così prorompente e inebriante ma che al tempo stesso viveva camminando a braccetto con tante macchie nere, dila¬niato da un profondo mal di vivere che, attraverso una fortissima ed energetica personalità, al limite del bipolarismo, ha creato opere musicali di una grazia asso¬luta ed eterna.Cercare di toccare tutti i punti di una vita come quella di Gioacchino Rossini sa¬rebbe stato assolutamente impossibile, anche perché per quanto la danza possa e per quanto il movimento sia un altro aspetto del suono, la materializzazione della musica, quello che Rossini ho sa¬puto creare in pochi anni della sua vita ...non credo potrà mai essere rappresen¬tato diversamente in modo sinceramen¬te sensato. (Mauro Astolfi)

Spellbound Contemporary Ballet

ROSSINI OUVERTURES

musiche Gioachino Rossini / disegno luci Marco Policastro / set concept Mauro Astolfi, Marco Policastro / realizzazione scene Filippo Mancini / scenografie Chiediscena / assistente alla coreografia Alessandra Chirulli / costumi Verdiana Angelucci

con Alice Colombo, Caterina Politi, Fabio Cavallo, Giacomo Todeschi, Giovanni La Rocca, Giuliana Mele, Maria Cossu, Mario Laterza, Serena Zaccagnini

coreografia e regia MAURO ASTOLFI