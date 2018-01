"Molto rumore per nulla", il violinista Lorenzo Rovati e la pianista Antonia Valente a Palazzo Pesce di Mola di Bari

Il violinista Lorenzo Rovati e la pianista Antonia Valente presentano “Molto rumore per nulla” venerdì 2 febbraio alle ore 20.30 a Palazzo Pesce a Mola di Bari.

Dalle atmosfere hollywoodiane del “Much ado about nothing” (molto rumore per nulla) di Erich Wolgang Korngold ai fuochi d’artificio belcantistici della “Parafrasi su Largo al Factotum dal Barbiere di Siviglia di G. Rossini” di MarioCastelnuovo-Tedesco, passando per la giovanile Sonata op. 18 per violino e pianoforte di Richard Strauss e gli echi francesi del virtuosistico “Caprice d’après l’Etude en forme de Valse de C. Saint Saëns” di Eugene Ysaye: il ricercato e originale recital per violino e pianoforte prende le mosse dalla omonima commedia di Shakespeare e intreccia fra loro pagine di autori distanti per genere e ambiente culturale eppure accomunati dall’aver vissuto e composto nel secolo delle due Grandi guerre mondiali.

Lorenzo Rovati e Antonia Valente uniscono per formazione e vocazione stili e culture differenti: formatisi in Italia, si sono poi perfezionati entrambi inGermania e conducono una carriera cameristica che li ha portati a suonare in Italia, Germania, Austria, Inghilterra, Svizzera, Francia, Olanda, Spagna,Portogallo.

Musicisti impegnati ed appassionati, hanno dato vita e contribuito alla crescita diprogetti di respiro internazionale: Lorenzo è componente di Spira Mirabilis, la celebre orchestra da camera con cui suona da alcuni anni in tournée in tutta Europa; Antonia è stata giovanissima fondatrice dell’Ensemble ’05 e del Festival Ritratti, cartellone pugliese giunto alla XIV edizione

Ticket: 10 euro

Venerdì 2 febbraio 2018 h 20.30 | Sala Etrusca di Palazzo Pesce

via Van Westerhout 24, Mola di Bari

Info e prenotazioni: 3931340912 – palazzopesce@yahoo.it