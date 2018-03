Sabato 28 aprile alle ore 20.30 Palazzo Pesce accoglierà nella sua Sala Etrusca “Ruah” Passioni, incanti e sospiri con il mezzosoprano Tiziana Portoghese, l’oboista Fabio D’Onofrio e l’organista Gilberto Scordari.

Un concerto a Mola di Bari evocativo e spirituale, ricco di energia, di passioni, di sortilegi, di incanti.

La parola ebraica “ruah” significa respiro. Quel respiro che è anche la forza vitale divina, misteriosa e ineffabile, contenuta nel termine “ispirazione”. Ovvero l’estasi che, per gli antichi Greci, il poeta provava quando si astraeva dalla propria mente per entrare in contatto con i pensieri di Dio.

Respiro e ispirazione si manifestano in modo compiuto nei canti sacri e nella cosiddetta “aria d’Amore”, momenti musicali che diventano occasioni per esplorare la forza emotiva della voce e degli aerofoni risonanti. L’aria d’Amore erra vagabonda dalla Sicilia medioevale a Monteverdi, da Purcell a Bach e alle corti barocche francesi, per approdare alle antiche canzoni popolari sephardite, armene e napoletane. Nel suo vagare per mondi lontani nel tempo e nello spazio affiorano nette le sfaccettature di colori e di umori che ciascuna tonalità conserva in sé, come stagioni che esprimano stati d’animo differenti.

Ruah. Passioni, incanti e sospiri sarà un susseguirsi di musica e silenzi, affidati alla sensibilità di Tiziana Portoghese, mezzosoprano barese che ha fatto della ricerca del sacro e dell’“altro” in tutte le sue declinazioni la propria cifra, Fabio D’Onofrio, oboista esperto di repertorio barocco e di strumenti antichi con al proprio attivo incisioni per le più importanti etichette discografiche, e Gilberto Scordari, organista e compositore leccese esperto di musica antica e con una carriera fatta di collaborazioni prestigiose che lo portano in giro per il mondo.

Un programma in cui non saranno scritti i brani eseguiti perché, come afferma Baldassarre Castiglione nel 1528 “si po dire quella essere vera arte, che non pare essere arte”.



Ticket: 10 euro



sabato 28 aprile 2018 h 20.30| Sala Etrusca di Palazzo Pesce

via Van Westerhout 24, Mola di Bari

Info e prenotazioni: 3931340912 – palazzopesce@yahoo.it