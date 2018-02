Al Demodè di Modugno un salto nell'epoca d’oro del Tango con Ruben Peloni y Los Tanturi Sexteto

Domenica 4 marzo per la prima volta la città di Bari ospiterà Ruben Peloni y Los Tanturi Sexteto. Un evento straordinario, reso possibile grazie alla sensibilità di Rossana Tursi, insegnante di tango e tdj, e Rosa Maria Daniele, ballerina di tango e musicista, fondatrici di Unconventional Tango.

Il progetto nasce nel 2011 e da sempre ha avuto come obiettivo quello di diffondere la cultura del tango in una ottica contemporanea in cui le melodie classiche vengono accompagnate da nuove melodie 'contaminate' e rivisitate.

Sin dai suoi esordi, Unconventional Tango infatti, ha mostrato una spiccata sensibilità verso una interpretazione del mondo del tango al servizio delle persone e della comunità, partecipando a numerosi progetti sociali di interesse comune, e con uno sguardo teso alla diffusione di un nuovo modo di utilizzo delle peculiarità di questo ballo straordinario e unico per avvicinarlo il più possibile alla cultura autoctona.

Un evento, quello di domenica 4 marzo, unico ed emozionante che si terrà presso il Demodè Club a Bari, a partire dalle ore 19.

RUBEN PELONI y LOS TANTURI è il risultato di un’ idea di Ruben Peloni e Adrian Fioramonti, che ha come premessa “un repertorio al cento per cento ballabile in una sala di milonga”. Nasce come un trio (chitarra, bandoneòn e voce), ma la formazione estende ad un sestetto (chitarra, bandoneòn, contrabbasso, piano, violino e voce solista). Il repertorio si concentra nell’ epoca d’oro del Tango, e dal vivo si svolge la dinamica della milonga, includendo “cortinas” musicali fra le tande. La formazione è composta da Dario Polonara al bandoneòn, Adrian Fioramonti alla chitarra, Ruben Peloni alla voce, Fabrizio Pieroni al pianoforte, Virgilio Monti al contrabbasso e Vincenzo Albini al violino.

Nonostante il repertorio contiene alcune covers tratte da alcune orchestre del passato, questa formazione punta a fare versioni originali che diano uno stile particolare al gruppo. La formazione in trio è in scena dal 2013 e si è presentata in tutta Italia, la formazione in sestetto ha cominciato il suo percorso nel 2017 e si è già presentata in alcune manifestazioni importanti come il Festival di Firenze 2017, Limouzi Tango Festival 2017, Teatro di Castelnuovo di Garfagnana. Grazie a Rossana e a Rosa Maria per la preziosa opportunità che offrono alla nostra città di poter ascoltare e ballare musica dal vivo, a casa nostra.

Costi: concerto + milonga + consumazione 20€ (acquistabile on line qui:http://www.demodeclub.it/eventi/milonga-en-vivo-con-ruben-peloni-y-los-tanturi-sexteto

oppure su: https://bookingshow.it/Milonga-En-Vivo-con-Ruben-Peloni-y-Los-Tanturi-Sexteto--Biglietti/108791)