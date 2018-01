Sergio Rubini, Giuseppe Battiston, Teco Celio e Alberto Crespi a Monopoli per la 19esima edizione del Sudestival

I registi e attori Sergio Rubini, Giuseppe Battiston e Teco Celio, il critico cinematografico e giornalista Alberto Crespi, inaugureranno la 19esima edizione del Sudestival, il festival lungo un inverno, dedicato al cinema d’autore italiano, il 27 e 28 gennaio a Monopoli (Bari).

Si parte il 27 gennaio, a Monopoli, presso la Biblioteca Rendella, alle ore 18:00, ingresso libero, con la presentazione del libro Storia d’Italia in 15 film alla presenza dell’autoreAlberto Crespi, uno dei più importanti critici cinematografici. Crespi, nel libro, rilegge la storia d’Italia in quindici straordinari film: da Amarcord a Tutti a casa, da Palombella rossa a Sandokan.

Alle ore 21, il festival si sposta al cinema Vittoria di Monopoli (Bari), alle ore 21:00, dove Sergio Rubini presenterà il suo film d’esordio alla regia “La stazione” e incontrerà il pubblico prima e dopo le proiezioni con Michele Suma, direttore artistico della rassegna organizzata dall’Associazione Sguardi e alle istituzioni presenti. Il film del 1990 è tratto dall’opera teatrale omonima di Umberto Marino e vincitore del David di Donatello come regista esordiente, del Nastro d'argento e del premio FIPRESCI alla Mostra del Cinema di Venezia. A metà tra la commedia e il thriller psicologico, racconta dell’incontro in una notte piovosa tra un giovane capostazione della campagna pugliese (Rubini) e una giovane donna (Margherita Buy) che sta fuggendo dal fidanzato (Ennio Fantastichini). In attesa che passi il primo treno, la notte ospiterà un rapporto sorprendente, tra curiosità, sorpresa e tensione.

Il festival entra nel vivo e prosegue domenica 28 gennaio con il primo film in concorso: l’opera prima “Finché c’è prosecco c’è speranza” di Antonio Padovan (Italia, 2017) alla presenza del regista stesso e degli attori Giuseppe Battiston e Teco Celio (alle ore 18 e alle ore 21) che incontreranno il pubblico di Monopoli prima e dopo le proiezioni. Il giallo è ambientato nella campagna veneta. Il conte Desiderio Ancillotto, grande vignaiolo, pare essersi tolto la vita. Trattasi di omicidio o suicidio? Un caso apparentemente impossibile da risolvere per il neo-ispettore Stucky, impacciato ma pieno di talento, che dovrà fare i conti con le proprie paure e un passato ingombrante per risolvere il caso. Tra filari e bollicine, l’ispettore si dovrà confrontare con bottai, osti e confraternite di saggi bevitori, con un finale sorprendente.

Alle 20.45, prima del film in concorso, spazio ai cortometraggi per la sezione “Sudestival in Corto” e la proiezione di “Suenos Americanos” di Josue Oropeza (Messico, 4’). Un pezzo d'atmosfera che mette in risalto la vita dei bambini che strisciano nel porto di San Ysidro - coloro che sognano di attraversare il confine negli Stati Uniti per vivere il sogno americano (serata organizzata in collaborazione con Migranti film Festival). Introdurrà Dario Samuele Leone, direttore del Migranti Film Festival.

Serata inaugurale € 7,00 - Serata delle premiazioni € 8,00 - Costo d’ingresso alle singole proiezioni dei film in concorso € 5,00

Disponibile la TESSERA DEL SUDESTIVAL al costo di € 28,00 per le proiezioni serali. Ingresso repliche del sabato dei film in concorso € 4,00 Abbonamento pomeridiano del sabato € 20,00 - Riduzioni studenti universitari e over 65: abbonamento € 20,00