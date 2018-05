Run for parkinon's Bari 2018

Alla sua settima edizione, ritorna domenica 20 maggio 2018, la RUN FOR PARKINSON'S evento patrocinato a livello mondiale dal World Parkinson Congress, e dal Comune di Bari Assessorato al Welfare,con il Sostegno della Fondazione Puglia e la presenza degli Amici di Vivere a Colori(clowterapia).



La manifestazione Solidale che riunisce le Associazioni Parkinson di ogni parte del mondo,è finalizzata a sensibilizzare l'opinione pubblica sulla Malattia, e a raccogliere fondi per progetti di Riabilitazione per malati di Parkinson.



Si terrà presso Parco 2 Giugno di Bari. Il raduno sarà alle ore 9.00 mentre lo start alle ore 10:00.



L'evento si svolgerà lungo 2 diversi percorsi per consentire ad ognuno di scegliere quello idoneo alle proprie possibilità: uno per i runners lungo 9,6 Km.(12 giri del percorso che sarà segnalato da indicatori) e l’altro di lunghezza inferiore, che potrà essere percorso camminando, quindi idoneo anche alle Famiglie e agli amici a 4 zampe.





I chilometri percorsi da ogni partecipante di Bari verranno sommati a quelli percorsi dai partecipanti alle maratone che si correranno in tutto il mondo. La marcia dei nostri corridori pugliesi, sarà infatti la frazione di una staffetta mondiale.



Ricordiamo che è possibile partecipare alla Run4Parkinson:



pre-iscrivendosi all'indirizzo:

www.parkinsonpuglia.com/main/registrazione.php



N.B.: non è una manifestazione competitiva, quindi tutti partecipano e tutti vincono. E' possibile correre, passeggiare, venire in bici o con animali domestici, è una corsa assolutamente inclusiva, un giorno di puro stare insieme per divertirci.



Al termine saranno premiati la Società e il Gruppo/Associazione con più iscritti, il "più" e "meno" giovane!